Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Петербурге раскрыли крупную схему легализации мигрантов в частном вузе

МВД: в Петербурге ректора частного вуза обвинили в легализации 501 иностранца 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27598003_rnd_0",
    "video_id": "record::be790445-4dca-4d8f-8edc-09ec4fa24b7b"
}

Ректор одного из частных вузов Санкт-Петербурга и двое его сообщников предстанут перед судом по делу о незаконной легализации 501 мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По версии следствия, в преступную группу входили 46-летний ректор, 53-летний предприниматель, а также уроженец одной из стран Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство. Как установили правоохранители, подозреваемые подыскивали иностранцев, желавших продлить срок пребывания в России. Им предлагали оформить учебные визы без фактического обучения в вузе, а также незаконно ставили на миграционный учет. По такой схеме с января 2020 года по ноябрь 2024 года в стране были легализованы 501 гражданин ближнего и дальнего зарубежья.

Следствие полагает, что доход от противоправной деятельности превысил 40 млн рублей. Полученные средства обвиняемые, по версии правоохранительных органов, легализовывали через фиктивные финансовые операции.

Преступную схему пресекли в ноябре 2024 года сотрудники МВД совместно с пограничным управлением ФСБ и региональным управлением ФСБ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Все фиктивные учебные визы были аннулированы, а иностранцы внесены в реестр контролируемых лиц.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в России перекрыли масштабный канал незаконной миграции.
 
Теперь вы знаете
Как сделать возвращение к работе после каникул менее невыносимым? Топ простых советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+