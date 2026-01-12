В Петербурге раскрыли крупную схему легализации мигрантов в частном вузе

Ректор одного из частных вузов Санкт-Петербурга и двое его сообщников предстанут перед судом по делу о незаконной легализации 501 мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По версии следствия, в преступную группу входили 46-летний ректор, 53-летний предприниматель, а также уроженец одной из стран Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство. Как установили правоохранители, подозреваемые подыскивали иностранцев, желавших продлить срок пребывания в России. Им предлагали оформить учебные визы без фактического обучения в вузе, а также незаконно ставили на миграционный учет. По такой схеме с января 2020 года по ноябрь 2024 года в стране были легализованы 501 гражданин ближнего и дальнего зарубежья.

Следствие полагает, что доход от противоправной деятельности превысил 40 млн рублей. Полученные средства обвиняемые, по версии правоохранительных органов, легализовывали через фиктивные финансовые операции.

Преступную схему пресекли в ноябре 2024 года сотрудники МВД совместно с пограничным управлением ФСБ и региональным управлением ФСБ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Все фиктивные учебные визы были аннулированы, а иностранцы внесены в реестр контролируемых лиц.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в России перекрыли масштабный канал незаконной миграции.