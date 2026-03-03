Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Руководство и сотрудников московского отдела МВД осудили за легализацию мигрантов

СК: столичные полицейские получили сроки от 5 до 13 лет за легализацию мигрантов
Shutterstock/FOTODOM

Бывшее руководство и сотрудники отдела полиции «Коммунарский» в Москве осуждены на сроки от 5 до 13 лет за организацию каналов нелегальной миграции и коррупцию, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Экс-начальника МО МВД России «Коммунарский», одного из инспекторов Отдела по вопросам миграции этого же отдела и других фигурантов, причастных к противоправной схеме признали виновными в получении и даче взяток (ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ), а также в организации незаконного въезда и пребывания в стране иностранцев (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Как установили следователи, преступная деятельность велась на протяжении полугода — с февраля по июль 2022 года. Злоумышленники наладили механизм фиктивной постановки на миграционный учет. Используя реквизиты различных юридических лиц, которые в реальности не работали по указанным адресам, соучастники легализовали пребывание в России почти 2,5 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства.

За свои услуги фигуранты получили незаконное денежное вознаграждение, общая сумма которого превысила 6 миллионов рублей. Для обеспечения исполнения приговора в части штрафов и возможных имущественных взысканий суд наложил арест на денежные средства и другую собственность осужденных. Общая стоимость арестованного имущества участников преступной схемы оценивается более чем в 7,5 млн рублей.

Схожее уголовное дело в отношении сотрудников московской полиции сейчас находится на стадии расследования: в начале февраля по нему были арестованы семь человек, включая пятерых представителей правоохранительных органов, среди которых оказались руководитель отдела по вопросам миграции одного из столичных подразделений МВД, инспектор ОВМ (отдела по вопросам миграции) и участковый. По данным СК, они продавали фиктивные учебные визы для легализации пребывания иностранных граждан в России.

Ранее россиянин незаконно легализовал почти 3 тысячи мигрантов.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!