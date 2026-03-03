Руководство и сотрудников московского отдела МВД осудили за легализацию мигрантов

Бывшее руководство и сотрудники отдела полиции «Коммунарский» в Москве осуждены на сроки от 5 до 13 лет за организацию каналов нелегальной миграции и коррупцию, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Экс-начальника МО МВД России «Коммунарский», одного из инспекторов Отдела по вопросам миграции этого же отдела и других фигурантов, причастных к противоправной схеме признали виновными в получении и даче взяток (ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ), а также в организации незаконного въезда и пребывания в стране иностранцев (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Как установили следователи, преступная деятельность велась на протяжении полугода — с февраля по июль 2022 года. Злоумышленники наладили механизм фиктивной постановки на миграционный учет. Используя реквизиты различных юридических лиц, которые в реальности не работали по указанным адресам, соучастники легализовали пребывание в России почти 2,5 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства.

За свои услуги фигуранты получили незаконное денежное вознаграждение, общая сумма которого превысила 6 миллионов рублей. Для обеспечения исполнения приговора в части штрафов и возможных имущественных взысканий суд наложил арест на денежные средства и другую собственность осужденных. Общая стоимость арестованного имущества участников преступной схемы оценивается более чем в 7,5 млн рублей.

Схожее уголовное дело в отношении сотрудников московской полиции сейчас находится на стадии расследования: в начале февраля по нему были арестованы семь человек, включая пятерых представителей правоохранительных органов, среди которых оказались руководитель отдела по вопросам миграции одного из столичных подразделений МВД, инспектор ОВМ (отдела по вопросам миграции) и участковый. По данным СК, они продавали фиктивные учебные визы для легализации пребывания иностранных граждан в России.

Ранее россиянин незаконно легализовал почти 3 тысячи мигрантов.