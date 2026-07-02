В Дагестане задержали предполагаемых участников ОПГ за хищение 110 тонн нефти

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении не менее 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане. По делу задержаны четыре предполагаемых участника организованной преступной группы, сообщает пресс-служба СК РФ.

В сообщении говорится, что дела будут рассматриваться по статьям «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере», а также «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».

По версии следствия, в 2025 году житель Дагестана создал ОПГ для кражи нефтепродуктов из скважин на территории Ногайского района и ее реализации на нефтеперерабатывающие предприятия. Такая преступная схема работала с сентября 2025-го по март 2026 года. Объем похищенного составил не менее 110 тонн нефтепродуктов.

До этого военные следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника котельной филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Антона Панова, которого подозревают в хищении более 140 тонн топлива.

Ранее СК РФ вскрыл мошенничество на отоплении военных городков на юге России.