СК РФ вскрыл мошенничество на отоплении военных городков на юге России

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве при выполнении гозоборонзаказа на отопление домов в Южном военном округе. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета (СК) России в мессенджере «Макс».

Следствие установило, что в 2022 году «Межрегионтоп» и Минобороны РФ заключили крупный контракт в рамках гособоронзаказа на поставку твердого котельного топлива для отопления военных городков Южного военного округа. Доставку топлива должны были обеспечить владелец компании Константин Шевцов, гендиректор Светлана Шевцова и бывший замгендиректора Сергей Юнин.

По информации СК России, в 2023 году фигуранты предоставляли ложные документы об объеме и качестве продукции, а также специально завышали ее стоимость, похитив у Минобороны РФ несколько миллионов рублей. Кроме того, из-за действий фигурантов появились причины поломки котельного оборудования и срыва подачи отопления в дома, где проживают семьи военных, в том числе бойцов СВО.

В СК добавили, что на имущество фигурантов более чем на 7 миллионов рублей наложен арест.

В конце апреля правоохранительные органы предъявили экс-заместителю главы концерна «Калашников» по закупкам и логистике Сергею Белякову обвинение в хищении свыше 200 млн рублей.

Ранее по подозрению во взяточничестве задержали заместителя главы парка «Патриот».

 
