В Калининградской области добыли уникальный янтарь

На Калининградском янтарном комбинате добыли уникальный самородок весом 1,55 кг. В честь 80-летия региона камень назвали «Юбиляр», сообщили в госкорпорации «Ростех» в мессенджере «Макс».

«Балтийский самоцвет сочетает прозрачный и матовый янтарь. Размер солнечного камня – 21 на 16 см. Такие находки являются большой редкостью», — говорится а публикации.

В госгорпорации рассказали, что янтарь сформировался более 40 млн лет назад, Уникальность его состоит в том, что во время своего формирования, он стекал внутрь ствола дерева и в таком виде затвердел, запечатлев на себе внутреннюю структуру дерева и его форму. Благодаря этому на сегодняшний день можно увидеть природный «слепок» сосны.

До этого в фонды Музея Мирового океана поступил балтийский янтарь с пером древней птицы возрастом около 40 млн лет. Уникальный образец представляет собой янтарь-сукцинит весом 13,9 грамма и размером 43 на 37 мм. Его обнаружили в поселке Янтарный Калининградской области на Пальмникенском месторождении, где сосредоточена основная часть мировых запасов янтаря.

Ранее в янтаре эпохи динозавров обнаружили насекомое со странными конечностями.