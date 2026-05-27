В янтаре эпохи динозавров обнаружили насекомое со странными конечностями

Ученые из Мюнхенского университета Людвига — Максимилиана обнаружили в бирманском янтаре возрастом около 100 млн лет ранее неизвестное насекомое с необычными передними конечностями, напоминающими клешни крабов. Работа опубликована в журнале Insects.

Находка была сделана в янтаре из региона Качин в Мьянме, который считается одним из важнейших источников окаменелостей мелового периода. В нем уже находили остатки древних лесных экосистем, существовавших во времена динозавров.

Новый вид оказался представителем клопов (Heteroptera), однако его передние ноги заканчивались крупными клешнеобразными структурами — хелами, работающими как щипцы. Подобные образования крайне редки среди насекомых.

«Ранее такие хелы были известны только у трех групп насекомых. Таким образом, эта находка стала четвертым известным случаем независимого появления подобных структур в ходе эволюции», — пояснила зоолог Каролин Хауг.

Для изучения окаменелости исследователи использовали микрокомпьютерную томографию, что позволило создать детальные трехмерные изображения насекомого. Затем ученые сравнили более 2 тыс. хел и похожих хватательных конечностей у современных и вымерших животных.

Оказалось, что клешни нового насекомого заметно отличаются от аналогичных структур у других насекомых. По форме они больше напоминают конечности десятиногих ракообразных — крабов, креветок и омаров.

Из-за необычного строения ученые выделили находку в новый род Carcinonepa. Название объединяет греческое слово carcino («краб») и nepa — отсылку к группе водных клопов Nepomorpha. Новый вид получил название Carcinonepa libererrantes. По словам исследователей, оно вдохновлено южнокорейской K-pop-группой Stray Kids.

«Название показалось подходящим, потому что положение клешней ископаемого очень похоже на фирменную позу группы», — отметила Каролин Хауг.

По строению тела древнее насекомое напоминало современных жабовидных клопов (Gelastocoridae) — наземных хищников, живущих у воды. Ученые предполагают, что C. libererrantes обитал в прибрежных лесах мелового периода и использовал свои крупные клешни для захвата мелких насекомых.

