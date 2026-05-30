Российские ученые получили редчайший янтарь с древним птичьим пером

В Калининградской области нашли янтарь с пером возрастом 40 млн лет

В фонды Музея Мирового океана поступил балтийский янтарь с пером древней птицы возрастом около 40 млн лет. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Уникальный образец представляет собой янтарь-сукцинит весом 13,9 грамма и размером 43 на 37 мм. Его обнаружили в поселке Янтарный Калининградской области на Пальмникенском месторождении, где сосредоточена основная часть мировых запасов янтаря.

Как рассказал старший научный сотрудник отдела природы музея Николай Мартынович, по размеру перо, вероятно, принадлежало небольшой лесной птице. По мнению специалиста, это могли быть древолазы, напоминавшие современных синиц или поползней. В янтаре также сохранились многочисленные растительные включения древесной трухи.

Перед передачей в музей образец прошел комплексную проверку. Специалисты выполнили фазово-контрастное фотографирование, исследование в ультрафиолетовом свете, световую микроскопию, тест на плавучесть и проверку раскаленной иглой. Запах хвои подтвердил, что находка представляет собой натуральный балтийский янтарь. Экспертиза также показала отсутствие следов склеивания, искусственного состаривания и других признаков вмешательства.

В музее отметили, что подобные находки встречаются крайне редко. В России известно лишь два образца балтийского янтаря с включениями птичьих перьев, которые хранятся в Калининградском музее янтаря. Для Музея Мирового океана такой экспонат стал первым.

По словам специалистов, находка поможет ученым лучше понять, какие птицы населяли леса побережья Балтики около 40 миллионов лет назад и в каких условиях существовал так называемый янтарный лес эоценовой эпохи.

Сейчас образец уже включен в палеонтологическую коллекцию музея. Вопрос о его постоянном экспонировании пока остается открытым, однако посетители могут увидеть уникальный инклюз на выставочных проектах уже в этом году.

Ранее в янтаре нашли насекомое с клешнями, похожими на крабьи, возрастом около 100 млн лет.