Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Российские ученые получили редчайший янтарь с древним птичьим пером

В Калининградской области нашли янтарь с пером возрастом 40 млн лет
Музей Мирового океана

В фонды Музея Мирового океана поступил балтийский янтарь с пером древней птицы возрастом около 40 млн лет. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Уникальный образец представляет собой янтарь-сукцинит весом 13,9 грамма и размером 43 на 37 мм. Его обнаружили в поселке Янтарный Калининградской области на Пальмникенском месторождении, где сосредоточена основная часть мировых запасов янтаря.

Как рассказал старший научный сотрудник отдела природы музея Николай Мартынович, по размеру перо, вероятно, принадлежало небольшой лесной птице. По мнению специалиста, это могли быть древолазы, напоминавшие современных синиц или поползней. В янтаре также сохранились многочисленные растительные включения древесной трухи.

Перед передачей в музей образец прошел комплексную проверку. Специалисты выполнили фазово-контрастное фотографирование, исследование в ультрафиолетовом свете, световую микроскопию, тест на плавучесть и проверку раскаленной иглой. Запах хвои подтвердил, что находка представляет собой натуральный балтийский янтарь. Экспертиза также показала отсутствие следов склеивания, искусственного состаривания и других признаков вмешательства.

В музее отметили, что подобные находки встречаются крайне редко. В России известно лишь два образца балтийского янтаря с включениями птичьих перьев, которые хранятся в Калининградском музее янтаря. Для Музея Мирового океана такой экспонат стал первым.

По словам специалистов, находка поможет ученым лучше понять, какие птицы населяли леса побережья Балтики около 40 миллионов лет назад и в каких условиях существовал так называемый янтарный лес эоценовой эпохи.

Сейчас образец уже включен в палеонтологическую коллекцию музея. Вопрос о его постоянном экспонировании пока остается открытым, однако посетители могут увидеть уникальный инклюз на выставочных проектах уже в этом году.

Ранее в янтаре нашли насекомое с клешнями, похожими на крабьи, возрастом около 100 млн лет.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!