В Россию впервые прилетел прямой рейс из Танзании

РИА Новости: первый прямой рейс из Танзании успешно приземлился в Москве

В московском аэропорту Внуково приземлился первый прямой рейс, прибывший из Танзании. Самолет выполнил перелет по маршруту Дар-эс-Салам — Москва. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс TC 422 национальной авиакомпании Air Tanzania успешно прибыл в российскую столицу.

Прямое авиасообщение между Россией и Танзанией будет обеспечивать перевозчик Air Tanzania. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут выполнять рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар — Дар-эс-Салам три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян выразил мнение, что после запуска прямых рейсов отдых в Танзании станет более востребованным среди российских туристов.

Летом 2026 года у российских путешественников будет возможность отправиться прямыми авиарейсами в 35 зарубежных стран. По словам генерального директора агентства «Дотур» Олеси Адамушкиной, Турция и Египет по-прежнему лидируют среди предпочтений российских туристов для летнего отпуска, так как там легко найти варианты под любые финансовые возможности и интересы.

Ранее посол Абдул-Карим Хашим Мустафа сообщил, что туристов из России ждут в «абсолютно безопасном» Ираке.