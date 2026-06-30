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Туристов из России ждут в «абсолютно безопасном» Ираке

Посол Мустафа: Ирак готов принять российских туристов
Ammar Albahri/Shutterstock/FOTODOM

Ирак готов принять туристов из России. Об этом заявил ТАСС посол республики в РФ Абдул-Карим Хашим Мустафа.

По словам дипломата, путешествовать в Ирак безопасно.

«На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до двух часов ночи. Так что жизнь абсолютно безопасна», — сказал Мустафа.

Посол отметил, что сейчас из Багдада в Москву летают два рейса в неделю, а многие туристы из республики приезжают в российскую столицу.

В марте этого года в Багдаде неизвестные похитили иностранную журналистку. По информации СМИ, у похищенной женщины был американский паспорт. Полицейские начали преследование автомобиля, в который журналистку силой затолкали четверо мужчин в штатской одежде и уехали. Одного из подозреваемых удалось задержать. Поиски были сосредоточены в восточной части иракской столицы, куда направлялся автомобиль похитителей.

Ранее были названы страны, куда россияне могут улететь прямыми рейсами.

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