Турагент назвала места для летнего отдыха за границей

Турция и Египет остаются самыми привычными направлениями для отдыха россиян летом — путевки можно подобрать под разный бюджет и досуг. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина.

«Самый привычный вариант для семейного отпуска у моря — Турция. Анталья, Кемер, Сиде, Белек, Аланья, Бодрум и Мармарис подходят для тех, кто хочет море, отель, питание, экскурсии и короткий перелет. Здесь легко подобрать формат под разный бюджет: от спокойного семейного отдыха до поездки с акцентом на пляжи, прогулки и вечернюю жизнь. Египет тоже остается сильным направлением на лето. Хургада и Шарм-эш-Шейх подойдут тем, кто хочет теплое море, дайвинг, снорклинг, большие отели и формат отдыха без сложного маршрута. Красное море особенно хорошо для тех, кому важны кораллы, рыбы, морские прогулки и насыщенная программа внутри курорта. Для более спокойного отпуска можно смотреть Марса-Алам, где меньше городской суеты и больше ощущения уединения», — сказала она.

Адамушкина уточнила, что в Азию россияне традиционно могут полететь в Таиланд и Вьетнам, однако нужно тщательно выбирать курорт из-за погоды.

«Вьетнам хорошо подходит для тех, кто хочет совместить море, теплый климат, фрукты, местную кухню и более насыщенный маршрут, чем обычный отельный отдых. Для пляжного отпуска чаще выбирают Нячанг и Фукуок, для красивого побережья, прогулок и экскурсий — Дананг и Хойан, для городской части поездки — Ханой или Хошимин. Россиянам удобно рассматривать Вьетнам для отпуска до 45 дней без визы, а для более долгой поездки можно заранее оформить электронную визу. Летом важно подбирать именно конкретный курорт, потому что погода по регионам отличается, поэтому перед бронированием лучше сверить сезон, перелет, срок паспорта и условия въезда на дату вылета», — добавила она.

Турагент подчеркнула, что для короткого отпуска подойдет Китай — в Хайнань можно поехать на море, а в Пекин и Шанхай — чтобы гулять, посещать музеи и пробовать местную кухню. По словам Адамушкиной, если далеко лететь не хочется, можно выбрать Армению, Грузию и Азербайджан.

«Сербия и Черногория тоже остаются интересными вариантами: Белград подойдет для городской поездки, Черногория — для Адриатики, гор, бухт и небольших курортных городов. Для красивого островного отдыха можно рассматривать Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Это направления для тех, кто хочет тишину, океан, красивые пляжи, виллы, дайвинг, романтическую поездку или спокойный семейный отпуск. По цене такие варианты чаще выходят выше массовых курортов, зато дают именно тот формат, когда весь отпуск строится вокруг моря, природы и отдыха без суеты», — отметила она.

Эксперт напомнила, что перед покупкой тура нужно проверить срок действия загранпаспорта, правила въезда именно на дату поездки, необходимость электронной анкеты, страховку и способ оплаты за границей.

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