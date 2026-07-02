В двух аэропортах России ввели ограничения

В аэропортах Калуги и Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск судов. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Калуга (Грабцево), Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Воздушное ведомство объяснило необходимость ограничений обеспечением безопасности полетов.

До этого аэропорт Сочи временно остановил прием и выпуск самолетов. Ограничения были введены в 9:22, а сняты в 11:41 по московскому времени.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее в шести российских аэропортах ввели ограничения.