В шести российских аэропортах ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в шести российских аэропортах. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что ограничения были введены в воздушных гаванях Нижнего Новгорода (Чкалов), Пензы, Пскова, Ульяновска (Баратаевка), Чебоксар и Ярославля (Туношна).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавили в ведомстве.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево нашли обломки беспилотника.