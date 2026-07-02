Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Аэропорт Сочи временно остановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушное ведомство объяснило необходимость ограничений обеспечением безопасности полетов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее в шести российских аэропортах ввели ограничения.