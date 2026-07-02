Россиянам объяснили, в каких случаях пациентов бьют током в лечебных целях

Использование тока в лечебных целях используется сегодня при эндогенной депрессии, но важно, чтобы врачи правильно подобрали мощность и частоту процедуры. Пациентов, которые доходят до такой степени расстройства личности, при которой другие методы не помогают, немного, рассказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Он пояснил, что депрессия делится на психологическую, связанную с эмоциями и восприятием жизни, а также на эндогенную, которая уже связана с работой мозга. В первом случае никакая токовая терапия не назначается, так как она не поможет. Больные таким типом депрессии люди часто способны адаптироваться к жизни в обществе – они работают, ходят в душ, выполняют обычные дела.

А вот при эндогенной депрессии, связанной с мозгом, пациенты не могут жить обычной жизнью, в том числе они перестают умываться, ходить в душ и так далее.

«Они лежат целыми днями и плачут. Им нужны антидепрессанты и всевозможные способы улучшения работы мозга, включая воздействие электрическим током, ― объяснил специалист. ― Это применялось с давних времен. Тут только надо быть аккуратным и начинать воздействие с маленького напряжения, а дальше смотреть, что больше влияет: сила тока, регулярность или длительность процедур».

Он подчеркнул, что речь идет об очень маленьком проценте пациентов с тяжелым расстройством личности.

В любом случае, чтобы избежать подобных последствий, важно вовремя обратиться за помощью, предупредил Жавнеров. Так, если вдруг состояние тоски затягивается на срок до трех недель, отсутствуют силы на уборку, общение, работу – нужно обратиться за помощью к специалисту, заключил психолог.

Напомним, электросудорожная терапия (ЭСТ) — это метод лечения, при котором на мозг пациента подается контролируемый электрический импульс, вызывающий кратковременный судорожный припадок. Процедура проводится под наркозом и используется, как правило, при тяжелых формах депрессии, когда другие методы оказываются неэффективны.

До этого ученые из Китая представили новые данные, меняющие представления о дозировке ЭСТ при тяжелой депрессии. Оказалось, большинство пациентов достигают значительного улучшения уже после трех–четырех сеансов. В будущем, по мнению авторов, можно будет определять оптимальное количество сеансов индивидуально ― на основе данных о симптомах, когнитивной функции и биомаркерах. Такой подход не только повысит эффективность терапии, но и снизит её побочные эффекты.

Минздрав ранее обновил стандарт лечения депрессии.