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Общество

Минздрав обновил стандарт лечения депрессии

Минздрав утвердил стандарт круглогодичного лечения рекуррентной депрессии
Shutterstock

Министерство здравоохранения РФ представило проект обновленного стандарта медицинской помощи для россиян, страдающих депрессией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ключевое изменение — расширение терапевтического охвата. Раньше сеансы психотерапии по ОМС могли получить 25% пациентов, однако после обновления стандарта они становятся обязательными для каждого.

Количество оплачиваемых сеансов вырастет с 10 до 14. В перечень немедикаментозных методов для сложных случаев добавили плазмаферез, лазеротерапию и тренировки с биологической обратной связью.

В отношении фармакотерапии предусмотрены отказ от использования устаревших препаратов и приоритетное назначение современных антипсихотиков.

В то же время отмечается, что стоимость современных препаратов значительно возросла, что создает дополнительную нагрузку на фонды обязательного медицинского страхования. Это может затруднить доступ пациентов из регионов к новым стандартам медицинской помощи, особенно в условиях ограниченного бюджета.

До этого заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета рассказал, что шизофрения и рекуррентная депрессия могут развиваться из-за снижения активности лобных долей мозга, несмотря на то, что формально это разные диагнозы.

Ранее были названы условия, при которых депрессия может вызвать набор веса.

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