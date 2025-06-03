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Ученые выяснили, сколько ударов током поможет избавиться от тяжелой депрессии

BM: трех сеансов электросудорожной терапии достаточно для лечения депрессии
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KomootP/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Китая представили новые данные, меняющие представления о дозировке электросудорожной терапии (ЭСТ) при тяжелой депрессии. Оказалось, большинство пациентов достигают значительного улучшения уже после трех-четырех сеансов. Работа опубликована в журнале Brain Medicine (BM).

ЭСТ — это метод лечения, при котором на мозг пациента подается контролируемый электрический импульс, вызывающий кратковременный судорожный припадок. Процедура проводится под наркозом и используется, как правило, при тяжелых формах депрессии, когда другие методы оказываются неэффективны. Несмотря на высокую эффективность, ЭСТ остается спорным методом из-за риска когнитивных побочных эффектов, в первую очередь — ухудшения памяти.

Анализ более чем двух десятилетий исследований показал, что после первых трех процедур симптомы депрессии уменьшаются почти на 50%. Однако дальнейшее продолжение терапии нередко приводит к эффекту плато — когда улучшения прекращаются, а риск когнитивных нарушений начинает расти.

«Это как сильное лекарство, где важно не переборщить с дозой», — объяснил профессор Янхуа Тянь из Медицинского университета Аньхой, руководитель исследования.

Исследователи предлагают отказаться от универсальных протоколов лечения и перейти к персонализированному подходу. В частности, они выделили три группы пациентов: тех, кто быстро отвечает на терапию и может перейти к более мягким методам (например, психотерапии или ТМС); тех, кому требуется дополнительная поддержка — например, кетамином; и тех, кому ЭСТ не помогает вовсе, и стоит рассмотреть другие методы.

Особое внимание ученые уделили биомаркерам. Они обнаружили, что уровень мозгового нейротрофического фактора и кортизола после сеансов кратковременно повышается, а объем гиппокампа увеличивается, что, по их мнению, свидетельствует о «перепрошивке» мозга в процессе лечения.

В будущем, по мнению авторов, можно будет определять оптимальное количество сеансов индивидуально — на основе данных о симптомах, когнитивной функции и биомаркерах. Такой подход не только повысит эффективность терапии, но и снизит ее побочные эффекты.

Ранее была названа диета, защищающая от деменции.

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