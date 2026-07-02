Врач предупредила, кому будет сложнее всего перенести жару

Дни солнечной активности и жары особенно тяжело перенесут гипертоники и люди с тревожными расстройствами. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, жаркая погода представляет большую опасность в сочетании с массивным фоновым стрессом из-за новостей о геомагнитных возмущениях, которые становятся мощным психосоматическим триггером. Это может запустить каскад реальных физиологических реакций, предупредила врач.

«В условиях жары сердечно-сосудистая система работает с перегрузкой. Чтобы охладить тело, сосуды кожи расширяются, а сердцу приходится качать кровь быстрее и с большим усилием – как насосу, который пытается продавить жидкость через внезапно расширившуюся сеть труб», — отметила Залетова.

Она добавила, что с потом организм теряет электролиты: натрий и калий, что нарушает проведение электрических импульсов в сердце и мышцах. Это может привести к слабости, судорогам или ощущениям перебоев в работе сердца. Эксперт посоветовала соблюдать осторожность людям с сердечно-сосудистой патологией: ишемической болезнью сердца, гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, а также пациентам с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких, поскольку жара для них очень опасна. В зоне риска также пожилые, так как у них физиологически снижено чувство жажды и нарушена терморегуляция.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого говорил, что в жару важно тщательнее следить за своим здоровьем, обращая внимание на самочувствие. Людям с повышенным давлением он посоветовал снизить физическую активность, пенсионерам — не торопиться и беречь себя, в дневное время оставаться дома, в прохладе.

Ранее москвичам на выходные спрогнозировали резкое изменение погоды.