Врач объяснила, что поможет легче пережить период жары

Потребление электролитных растворов маленькими глотками поможет облегчить состояние в период жаркой погоды, наиболее доступным вариантом является минеральная вода с высоким содержанием магния и калия. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, так можно будет стабилизировать мембраны нервных клеток и снизить нервно-мышечную возбудимость и риск аритмий. В жару врач также призвала отказаться от частого мониторинга ленты новостей.

«Постоянный скроллинг тревожных сводок удерживает миндалевидное тело мозга в состоянии гиперактивации. Если же подступает паника или сердцебиение, можно начать дышать по схеме: вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 6 и задержка на 2. Это повысит тонус блуждающего нерва и замедлит частоту сердечных сокращений», – пояснила Залетова.

К эффективному методу эксперт также отнесла физическое охлаждение через «тепловые окна». Для этого к запястью и передней поверхности шеи нужно прикладывать прохладное влажное полотенце, поскольку там сосуды проходят близко к коже. Это позволяет быстро снизить температуру циркулирующей крови без риска спазма периферических сосудов.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого говорил, что в жару важно тщательнее следить за своим здоровьем, обращая внимание на самочувствие. Людям с повышенным давлением он посоветовал снизить физическую активность, пенсионерам — не торопиться и беречь себя, в дневное время оставаться дома, в прохладе.

Ранее врач предупредила, кому будет сложнее всего перенести жару.