Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Врач объяснила, что поможет легче пережить период жары

Врач Залетова: минеральная вода поможет легче пережить период жары
Shutterstock

Потребление электролитных растворов маленькими глотками поможет облегчить состояние в период жаркой погоды, наиболее доступным вариантом является минеральная вода с высоким содержанием магния и калия. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, так можно будет стабилизировать мембраны нервных клеток и снизить нервно-мышечную возбудимость и риск аритмий. В жару врач также призвала отказаться от частого мониторинга ленты новостей.

«Постоянный скроллинг тревожных сводок удерживает миндалевидное тело мозга в состоянии гиперактивации. Если же подступает паника или сердцебиение, можно начать дышать по схеме: вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 6 и задержка на 2. Это повысит тонус блуждающего нерва и замедлит частоту сердечных сокращений», – пояснила Залетова.

К эффективному методу эксперт также отнесла физическое охлаждение через «тепловые окна». Для этого к запястью и передней поверхности шеи нужно прикладывать прохладное влажное полотенце, поскольку там сосуды проходят близко к коже. Это позволяет быстро снизить температуру циркулирующей крови без риска спазма периферических сосудов.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого говорил, что в жару важно тщательнее следить за своим здоровьем, обращая внимание на самочувствие. Людям с повышенным давлением он посоветовал снизить физическую активность, пенсионерам — не торопиться и беречь себя, в дневное время оставаться дома, в прохладе.

Ранее врач предупредила, кому будет сложнее всего перенести жару.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!