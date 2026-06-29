В Севастополе загорелось 8 гектаров леса после атаки ВСУ

В Севастополе из-за обломков сбитых БПЛА загорелась хвойная подстилка на 8 га

В Севастополе произошло два крупных пожара после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за падения обломков сбытых БПЛА за Черноречьем загорелась хвойная подстилка. Губернатор назвал это возгорание пожаром повышенной сложности. Огонь охватил площадь 8 га.

Еще один пожар произошел в районе села Полюшко, где из-за падения обломков беспилотника загорелись виноградники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, его оперативно ликвидировали.

После атаки ВСУ всего было обнаружено 13 очагов возгорания. К тушению огня привлекли 59 сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 15 единиц техники, добавил Развожаев.

По словам губернатора, минувшей ночью и утром 29 июня российские военные, авиация, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отразили две атаки украинских беспилотников на Севастополь. Всего за сутки сбито 29 вражеских БПЛА, уточнил глава города.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки ВСУ в России.