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Психиатр не поддержал идею депутата отправить хулиганов на домашнее обучение

Психиатр Пережогин: отстранение хулиганов от школы – это слишком жестоко
Shutterstock

Отстранение хулиганов от обучения в школе – это слишком жестокое для них наказание, так как любой ребенок нуждается в социализации. Логичнее было бы привлечь к работе с ними врачей, а в некоторых случаях и полицию, заявил НСН психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин.

Так он прокомментировал соответствующую идею депутата Госдумы Андрея Свинцова, призвавшего отправлять на домашнее обучение неуправляемых детей, которым не помогают ни родители, ни школьные психологи.

«Все дети должны ходить в школу, так как во всех случаях изоляция только усугубит проблему. И умственно отсталые ученики, и с тяжелыми психическими расстройствами ходят в школу в меру способностей и возможностей», — подчеркнул специалист, отметив, что речь идет о праве детей на социализацию.

Причинами деструктивного поведения подростков могут быть либо проблема с воспитанием, либо психопатология, причем в первом случае заниматься проблемой должна полиция и родители, а во втором – врачи, пояснил психиатр. Нельзя налаживать порядок через отделение ребенка от коллектива, так как это слишком жестокое наказание, заключил Пережогин.

До этого зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян призвал переводить в спецучреждения школьников-буллеров. По его мнению, если отдельные учащиеся не готовы принять нормы поведения, объяснять последствия их поведения следует уже в других образовательных учреждениях.

Советник вице-спикера Госдумы Александр Солонкин, комментируя эту идею, предупредил, что это не решит проблему. Намного эффективнее будет комплексный подход к решению этой проблемы, в том числе через разъяснительную работу со школьниками и студентами, подчеркнул он.

Ранее в России предложили ввести штраф за травлю в школах.

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