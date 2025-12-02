В России предложили ввести штраф за буллинг

Партия ЛДПР внесет в ГД проект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за буллинг

Инициативная группа депутатов от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Проект предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Закон предполагает наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и СМИ. Под травлей подразумеваются повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

Для граждан за такие нарушения предполагается штраф от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, а для юридических — от 100 до 500 тыс. рублей.

«Статистика говорит сама за себя — с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям», — заявил Слуцкий.

Глава ЛДПР отметил, что детям страшно просить о помощи, поскольку в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше. По его словам, показатели в данном аспекте остаются неутешительными, поскольку с травлей в сети за год столкнулись 75% школьников. Показатель за последние 12 месяцев, по словам парламентария, вырос на 15%.

До этого детский психолог Надежда Резенова до этого говорила, что профилактические беседы с детьми, уличенными в буллинге, и их родителями, помогут эффективно справиться с проблемой. По ее словам, наказание в этом случае не поможет, поскольку «насилие порождает насилие».

