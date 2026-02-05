«Изоляция не спасет»: в РФ оценили идею отправки детей-буллеров в спецучреждения

Идея отправить детей, провоцирующих травлю в школах, в спецучреждения, не решит проблему буллинга. Намного эффективнее будет комплексный подход к решению этой проблемы, в том числе через разъяснительную работу со школьниками и студентами, заявил в беседе с 360.ru советник вице-спикера Госдумы Александр Солонкин.

Так он прокомментировал идею членов ОП РФ, призвавших бороться с детскими конфликтами в школе с помощью отправки детей-буллеров в спецучреждения. Солонкин напомнил, что раньше создавали отдельные коррекционные классы, однако особо ситуацию это не меняло. По его мнению, важен системный подход, а также постоянная коммуникация с детьми. Разъяснительную работу важно вести на одном языке с молодежью, подчеркнул эксперт.

«Если мы заведем отдельные интернаты или спецклассы, думаю, что это может стать одним из элементов [борьбы с буллингом]. Но как мы тогда можем вычислять таких детей, когда психоз может произойти единомоментно?» — задался вопросом Солонкин.

Он напомнил, что часто травля переходит в киберпространство, так как дети общаются друг с другом в соцсетях, мессенджерах и видеоиграх. Это создает своего рода «цифровой хаос», поэтому борьба с буллингом должна включать в себя и уроки по информационной безопасности, которые должны быть включены в школьную программу, убежден специалист. Изоляция отдельных нарушителей без остальных мер должного эффекта не даст, заключил он.

Напомним, переводить в спецучреждения школьников-буллеров призвал зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян. По его мнению, если отдельные учащиеся не готовы принять нормы поведения, объяснять последствия их поведения следует уже в других образовательных учреждениях. Гаспарян отметил, что подобные меры должны сопровождаться комплексной работой, включая социальную рекламу, а также повышение ответственности педагогов.

Ранее в России предложили ввести штраф за травлю в школах.