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Общество

Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинение подозреваемому в подрыве «Севпотоков»

Прокуратура: подозреваемый в подрыве «Севпотоков» действовал от имени Киева
РИА Новости

Генпрокуратура Германии подтвердила обвинение гражданину Украины в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации генпрокуратуры, гражданин Украины, подозреваемый в подрыве газопроводов, в 2022 году являлся офицером украинской армии.

«В конце февраля 2022 года он и другие военнослужащие, действуя от имени украинских государственных властей, разработали план по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», идущих из России через Балтийское море в Лубмин в Германии. Целью было навсегда перекрыть поставки газа по трубопроводам и помешать России использовать доходы от продажи природного газа для финансирования военных действий», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что у них есть основания «подозревать его как соучастника военного преступления в нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ, разрушении строительных объектов, а также в нарушении работы общественных предприятий».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отказался оценивать обвинение ФРГ в адрес украинца в подрыве «Севпотоков».

Зеленский заявил, что пока рано говорить об обвинении гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в военном преступлении со стороны генеральной прокуратуры ФРГ.

Ранее журналист рассказал, как подорвавших «Северные потоки» чуть не рассекретили.

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