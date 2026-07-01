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Онищенко дал простые советы, как пережить жару без последствий для организма

Академик Онищенко: в жару не стоит употреблять жирную пищу и алкоголь
РИА Новости

В жару важно тщательнее следить за своим здоровьем, обращая внимание на самочувствие. Такое совет в интервью газете «Взгляд» дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Людям с повышенным давлением он посоветовал снизить физическую активность, пенсионерам — не торопиться и беречь себя, в дневное время оставаться дома, в прохладе.

«Погуляйте в скверике — это и физическая польза, и эстетическое удовольствие. Пережидайте жару в прохладном помещении, следите за питьевым режимом, одевайтесь в светлую свободную одежду. Откажитесь от жирной пищи и от алкоголя, потому что в жару это абсолютный вред. И будьте настроены позитивно», — сказал Онищенко.

Как предупреждала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до 30°C 1–2 июля.

Согласно недавнему опросу, в котором приняли участие 1,1 тыс. человек, более трети (34%) россиян признались, что спасаются от жары не на природе или у воды, а под кондиционером.

Ранее врач рассказала, в каком случае в жару стоит вызвать скорую.

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