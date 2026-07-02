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Общество

Россиянам рассказали, как потливость в жару связана с питанием

ОСН: определенные продукты снижают потливость в жару, а некоторые – повышают
africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду выделение пота – это нормальная реакция организма, однако если это превращается в постоянную проблему, нужно принимать меры. В частности, на это влияют такие факторы, как рацион питания и выбор одежды, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В первую очередь специалисты советуют пить достаточное количество воды – от полутора до двух литров в день, так как это важно для компенсации потери жидкости в жару. Некоторые продукты способны снижать потоотделение – например, огурцы, мята, ягоды и грейпфрут.

Обратный эффект дают кофе и крепкий чай – они усиливают выделение пота.

Также эксперты советуют носить одежду из натуральных тканей – например, из льна, хлопка и бамбука, так как за счет хорошей циркуляции воздуха они не создают эффекта «парника». По-другому действует синтетика – так, вещи из полиэстера и нейлона за счет задержки тепла усиливают потоотделение, предупреждают эксперты. Кроме того, они советуют отдавать предпочтение свободным, мешковатым вещам светлых оттенков.

До этого врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова предупредила, что с потом организм теряет электролиты: натрий и калий, что нарушает проведение электрических импульсов в сердце и мышцах. Это может привести к слабости, судорогам или ощущениям перебоев в работе сердца. Она посоветовала соблюдать осторожность людям с сердечно-сосудистой патологией, а также пациентам с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких, поскольку жара для них очень опасна. В зоне риска также пожилые, так как у них физиологически снижено чувство жажды и нарушена терморегуляция.

Россиян ранее предупредили о риске подхватить кожную болезнь из-за одежды.

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