Россиян предупредили о риске подхватить кожную болезнь из-за одежды

В жаркую погоду важно ориентироваться не только на легкость текстуры и цвет ткани, но и на сам материал. Синтетические вещи могут не только вызвать дискомфорт, но и привести к негативным последствиям для здоровья, сообщила RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, синтетика плохо пропускает воздух и мешает испарению пота, из-за чего создается влажная среда. Это не только нарушает терморегуляцию организма, но грозит раздражением и размножением микроорганизмов. Если у человека чувствительная кожа, то у него могут появиться опрелости, потница и контактный дерматит.

«С осторожностью к синтетике стоит относиться людям с хроническими кожными заболеваниями. Например, при атопическом дерматите, экземе, псориазе и некоторых формах акне перегрев кожи и повышенное потоотделение способны усиливать зуд, покраснение и воспаление», – предупредила врач.

Также она отметила, что при себорейном дерматите крайне важно отказаться от плохо вентилируемых головных уборов.

Лучше всего в жару выбирать одежду из хлопка, льна или других хорошо дышащих тканей. Такие материалы поддерживают комфортную температуру, снижают риск раздражений и болезней кожи, заключила Демьяновская.

Эксперт по этикету ранее объяснила, какую одежду нельзя носить в офисе в жару.