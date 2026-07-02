Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Москвичам на выходные спрогнозировали резкое изменение погоды

Синоптик Ильин: в выходные в Москве жара сменится на дожди и грозы
Владимир Астапкович/РИА Новости

В столичном регионе завершается новый период жары – в предстоящие выходные ему на смену придут дожди с грозами. Об этом в беседе с RT предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На пятницу, 3 июля, он спрогнозировал жителям столицы ещё достаточно тёплую погоду, отметив, что воздух прогреется до +26..+27 градусов. Ночью при этом ожидается от +18 до +20 градусов. Ночью и утром будут идти дожди, по области – с грозой.

Такая же ненастная погода продолжится в выходные. Температура воздуха в субботу будет колебаться от +22 до +24 градусов, в воскресенье – от +18 до +23 градусов. Ночью ожидается снижение температуры воздуха до +13…+18 градусов.

«Именно сильные дожди стоит ждать в воскресенье, особенно в южных, юго-восточных и восточных районах Московской области», — предупредил Ильин.

Что касается соседних регионов, то, по его словам, ливни обрушатся на Тульскую, Рязанскую и Владимирскую области – ожидается, что за довольно короткий промежуток времени там выпадет до 40 мм осадков.

Ранее синоптик предупредил россиян о магнитной буре 3 июля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 2 июля. Удар возмездия по Украине, новый налоговый вычет и сокращенный рабочий день из-за жары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!