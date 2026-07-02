Москвичам на выходные спрогнозировали резкое изменение погоды

Синоптик Ильин: в выходные в Москве жара сменится на дожди и грозы

В столичном регионе завершается новый период жары – в предстоящие выходные ему на смену придут дожди с грозами. Об этом в беседе с RT предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На пятницу, 3 июля, он спрогнозировал жителям столицы ещё достаточно тёплую погоду, отметив, что воздух прогреется до +26..+27 градусов. Ночью при этом ожидается от +18 до +20 градусов. Ночью и утром будут идти дожди, по области – с грозой.

Такая же ненастная погода продолжится в выходные. Температура воздуха в субботу будет колебаться от +22 до +24 градусов, в воскресенье – от +18 до +23 градусов. Ночью ожидается снижение температуры воздуха до +13…+18 градусов.

«Именно сильные дожди стоит ждать в воскресенье, особенно в южных, юго-восточных и восточных районах Московской области», — предупредил Ильин.

Что касается соседних регионов, то, по его словам, ливни обрушатся на Тульскую, Рязанскую и Владимирскую области – ожидается, что за довольно короткий промежуток времени там выпадет до 40 мм осадков.

Ранее синоптик предупредил россиян о магнитной буре 3 июля.