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Эксперт объяснил, в каких случаях клетчатка начинает травить организм

Профессор Медведев: клетчатка нужна организму, но превышать ее норму опасно
Natalia Lisovskaya/Shutterstock/FOTODOM

Клетчаткой называют сложный углевод, который не переваривается полностью, но очень важен для здоровья ЖКТ. Она поддерживает нормальный уровень холестерина в крови, контролирует аппетит и питает полезную микробиоту, однако превышение ее нормы в рационе может навредить здоровью, предупредил в беседе с Общественной Службой Новостей завкафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им.Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание», профессор Олег Медведев.

Он пояснил, что нерастворимая клетчатка в больших объемах содержится в отрубях и цельнозерновых продуктах, а растворимая – в овсе, бобовых, яблоках. В первом случае она предотвращает запоры и стимулирует пищеварение, во втором – выступает пребиотиком, питая полезные бактерии в кишечнике.

Кроме того, клетчатка важна в рационе для контроля веса и уровня сахара в крови.

«Волокна замедляют всасывание сахаров, предотвращая резкие скачки глюкозы и инсулина, а также создают длительное чувство сытости, помогая контролировать аппетит, — пояснил Медведев. – Регулярное употребление достаточного количества клетчатки ассоциируется со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака».

В то же время в сутки рекомендуется потреблять 30 граммов клетчатки, так как превышение нормы грозит негативными последствиями. В частности, если в сутки человек потребляет 50–70 граммов клетчатки, то это может привести к проблемам с ЖКТ от диареи до запора, предупредил профессор. По его словам, на этом фоне с осторожностью следует относиться к пищевым добавкам, учитывая, что есть также индивидуальная непереносимость, при которой человек чувствует себя хуже даже при умеренных дозах.

«Оптимальная стратегия для здоровья кишечника — это не гонка за максимально возможными граммами клетчатки, а сбалансированный рацион с разнообразными источниками волокон», — заключил специалист.

До этого врачи рассказали «Газете.Ru», что клетчатка из овса и ячменя полезна для сердечно-сосудистого здоровья. В отличие от пробиотиков, добавок или сложных тестов микробиома, увеличение потребления клетчатки — простой и доступный способ поддержать здоровье, однако разные типы пищевых волокон по-разному взаимодействуют с микробиотой и вызывают различные физиологические эффекты. Отмечается, что особое внимание нужно уделять пребиотической клетчатке – неперевариваемым растительным углеводам, которые служат питательной средой для полезных бактерий кишечника.

Ранее диетолог посоветовала употреблять продукты с клетчаткой для похудения.

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