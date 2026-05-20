Диетолог раскрыла, как похудеть без голодовок

Диетолог Джутова посоветовала употреблять продукты, содержащие клетчатку
Похудеть можно и без голодовок, сохранив полноценные приемы пищи. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова. Главная цель, по ее словам, — не просто сбросить вес, а выстроить энергетический баланс с помощью продуктов, богатых полезными микроэлементами.

Секрет стройности, как отметила специалист, в пище с высоким содержанием воды и клетчатки. Они заполняют желудок, дают чувство сытости и при этом низкокалорийны. Основу рациона должны составлять овощи: все виды листовой зелени, огурцы, кабачки, помидоры, сельдерей, болгарский перец, брокколи и цветная капуста. Фрукты при этом стоит выбирать с умом: предпочтительнее яблоки, груши, цитрусовые и ягоды, а не бананы, виноград и манго.

Из рациона рекомендуется исключить или строго ограничить сахар, сладкие напитки, десерты, соусы, белый хлеб, выпечку, фастфуд, жареное во фритюре и алкоголь. Врач также советует пить 1,5–2 литра воды в день, есть в одно и то же время, не пропускать завтраки и высыпаться.

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев до этого предупреждал, что лишний вес может повышать нагрузку на сердце, суставы и позвоночник, а также нарушать обмен веществ.

По его словам, проблемы способны создать даже несколько лишних килограммов. В будущем в организме могут запуститься болезни, которые будут ограничивать физическую активность.

