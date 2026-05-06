Названы два источника клетчатки, полезные для сердца и сосудов

Диетолог Дианова: клетчатка из овса и ячменя полезна для сердца и сосудов
Клетчатка из овса и ячменя полезна для сердечно-сосудистого здоровья, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«В отличие от пробиотиков, добавок или сложных тестов микробиома, увеличение потребления клетчатки — простой и доступный способ поддержать здоровье. Это делает ее особенно привлекательной для массового потребителя: не требуется специальных знаний или дорогостоящих решений, достаточно включить в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых», — заметила врач.

По словам Диановой, разные типы пищевых волокон по-разному взаимодействуют с микробиотой и вызывают различные физиологические эффекты.

«Это открывает путь к так называемым precision fibres — точно подобранным волокнам для конкретных задач, будь это поддержка метаболизма, регуляция настроения, здоровье сердца, профилактика диабета или даже облегчение симптомов менопаузы и синдрома раздраженного кишечника. Отдельно выделяются бета-глюканы из овса и ячменя, которые официально признаны полезными для сердечно-сосудистого здоровья. Это пример того, как отдельные виды клетчатки получают статус функциональных ингредиентов с доказанными эффектами», — заметила врач.

Также, по словам Диановой, особое внимание уделяется пребиотической клетчатке — неперевариваемым растительным углеводам, которые служат питательной средой для полезных бактерий кишечника.

«В результате их ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают иммунную систему, регулируют обменные процессы и влияют на сигнальные пути по оси «микробиота — кишечник — мозг», — заключила врач.

