Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кузбассе

Семь груженых вагонов сошли с рельсов на станции Уба в Кемеровской области

Беловская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту схода вагонов грузового поезда на станции Уба в Кемеровской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«По предварительным данным, сегодня около 4 часов местного времени в Кемеровской области — Кузбассе на железнодорожных путях необщего пользования ООО «ТЭК «Мереть» на станции Уба произошел сход семи груженых вагонов без опрокидывания», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

На прошлой неделе в Белгородской области с рельсов сошел электропоезд пригородного сообщения Белгород — Томаровка: по предварительным данным, причиной стало повреждение железнодорожного полотна. В момент аварии в составе находились 15 человек, одна пассажирка пострадала.

Ранее под Архангельском вагон сошел с рельсов и задел локомотив проходящего поезда.