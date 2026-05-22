Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кузбассе

Семь груженых вагонов сошли с рельсов на станции Уба в Кемеровской области
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Беловская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту схода вагонов грузового поезда на станции Уба в Кемеровской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«По предварительным данным, сегодня около 4 часов местного времени в Кемеровской области — Кузбассе на железнодорожных путях необщего пользования ООО «ТЭК «Мереть» на станции Уба произошел сход семи груженых вагонов без опрокидывания», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

На прошлой неделе в Белгородской области с рельсов сошел электропоезд пригородного сообщения Белгород — Томаровка: по предварительным данным, причиной стало повреждение железнодорожного полотна. В момент аварии в составе находились 15 человек, одна пассажирка пострадала.

Ранее под Архангельском вагон сошел с рельсов и задел локомотив проходящего поезда.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!