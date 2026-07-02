Жителям Нижегородской области пообещали помощь после атак БПЛА

Прокуратура Нижегородской области открыла горячую линию после атак БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в мессенджере «Макс».

«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области действует горячая линия по телефону +79036022220», — говорится в сообщении.

Накануне губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что один человек не выжил в результате атаки БПЛА, еще четверо пострадали.

По словам Никитина, с ночи силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Было уничтожено 30 дронов. Никитин отметил, что в результате падения обломков были зафиксированы некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля сбили 327 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. По данным Минобороны, российские военные уничтожили БПЛА противника над территориями 16 областей.

Ранее российская армия атаковала места хранения дронов в Николаевской области.