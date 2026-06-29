Спецслужбы задержали в Запорожской области агента Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя города Пологи Запорожской области, который следил и передавал украинской стороне данные о расположении подразделений и передвижении личного состава Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили в региональном управлении спецслужбы, передает РИА Новости.

«Подозреваемый задержан, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж)», — рассказали в ведомстве.

В сообщении отмечается, что фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Краснодарском крае передали в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Уточняется, что обвиняемым стал 62-летний мужчина. В 2024 году он пять раз переводил свои деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того мужчина собрал сведения о расположении объектов топливно-энергетического комплекса в Туапсе и передал их украинским спецслужбам.

Ранее в России приговорили гражданку Украины за шпионаж.