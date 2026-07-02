В Хабаровске 20-летняя девушка получила 14 лет за диверсии и госизмену

Хабаровский краевой суд приговорил 20-летнюю местную жительницу к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене и диверсиях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Как установил суд, с мая по июнь 2025 года девушка поджигала оборудование на объектах транспортной инфраструктуры и средств связи, а также совершала другие преступные действия.

Во время расследования фигурантка полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Помимо лишения свободы, ей назначили штраф в 50 тыс. рублей. Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима. Доходы, полученные преступным путем, конфискованы в пользу государства.

До этого суд приговорил жителя Костромы к 25 годам лишения свободы за госизмену. 41-летний мужчина, выступавший против проведения СВО, передавал куратором сведения о стратегических объектах Костромской области, делал фото- и видеосъемку, распространял материалы террористической организации и проходил обучение минно-взрывному делу за рубежом. В мае 2025 года его задержали сотрудники УФСБ по Костромской области.

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