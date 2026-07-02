Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Хабаровске 20-летняя девушка получила 14 лет за диверсии и госизмену

Хабаровчанка лишилась свободы за поджог объектов транспортной инфраструктуры
РИА «Новости»

Хабаровский краевой суд приговорил 20-летнюю местную жительницу к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене и диверсиях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Как установил суд, с мая по июнь 2025 года девушка поджигала оборудование на объектах транспортной инфраструктуры и средств связи, а также совершала другие преступные действия.

Во время расследования фигурантка полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Помимо лишения свободы, ей назначили штраф в 50 тыс. рублей. Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима. Доходы, полученные преступным путем, конфискованы в пользу государства.

До этого суд приговорил жителя Костромы к 25 годам лишения свободы за госизмену. 41-летний мужчина, выступавший против проведения СВО, передавал куратором сведения о стратегических объектах Костромской области, делал фото- и видеосъемку, распространял материалы террористической организации и проходил обучение минно-взрывному делу за рубежом. В мае 2025 года его задержали сотрудники УФСБ по Костромской области.

Ранее россиянин получил реальный срок за посты в «Одноклассниках».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 2 июля. Удар возмездия по Украине, новый налоговый вычет и сокращенный рабочий день из-за жары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!