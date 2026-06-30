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Общество

Жителя Хабаровска приговорили за экстремистские посты к реальному лишению свободы

Суд в Хабаровске приговорил мужчину к 4,5 года за посты в «Одноклассниках»
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Житель Хабаровска приговорен к четырем годам шести месяцам лишения свободы за размещение экстремистских постов в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Хабаровского края».

Мужчина публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности и к деятельности, направленной против безопасности РФ. В частности, он разместил в «Одноклассниках» видеозапись, которая побуждала сотрудников правоохранительных органов не исполнять приказы руководства во время некоего «народного восстания», и изображение, оскверняющее георгиевскую ленту.

Подсудимый своей вины не признал, но она была полностью установлена в ходе судебного следствия. Хабаровский краевой суд назначил по совокупности преступлений отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил осужденного права в течение четырех лет размещать сообщения и материалы в информационно-телекоммуникационных сетях.

4 июня сообщалось, что суд в Рязани оштрафовал бывшего главного редактора местного информационного агентства YA62.RU Александра Мойсеюка по делу о финансировании экстремизма.

Ранее суд вынес приговор за экстремизм бывшему сотруднику Popcorn Books.

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