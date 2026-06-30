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Суд приговорил жителя Костромы к 25 годам лишения свободы за госизмену

Активиста из Костромы приговорили к 25 годам за госизмену и дискредитацию власти
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Жителя Костромы приговорили к 25 годам лишения свободы за сотрудничество с украинской стороной, сообщает прокуратура региона.

Приговор по делу об участии в террористической организации и госизмене вынес 2-й Западный окружной военный суд. По данным суда, 41-летний мужчина, выступавший против проведения СВО, в сентябре 2024 года вышел на связь с военизированным объединением Украины и согласился помогать ему в деятельности, направленной против безопасности России.

С сентября 2024 года по май 2025 года он передавал куратором сведения о стратегических объектах Костромской области, делал фото- и видеосъемку, распространял материалы террористической организации и проходил обучение минно-взрывному делу за рубежом. Кроме того, фигурант совершал действия, направленные на дискредитацию органов власти.

В мае 2025 года его задержали сотрудники УФСБ по Костромской области. Теперь по решению суда он проведет в тюрьме пять лет, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 600 тыс. рублей и ограничение свободы на год.

Ранее в Калининграде ефрейтора-перебежчика приговорили к пожизненному сроку.

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