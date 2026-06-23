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Общество

В заливе на Камчатке перевернулся катер с рыбаками

В Авачинском заливе на Камчатке перевернулся катер с тремя рыбаками на борту
Mariusz Bugno/Shutterstock/FOTODOM

В Авачинском заливе на Камчатке перевернулся катер, на котором находились трое рыбаков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС.

В ведомстве заявили, что один из мужчин позвонил жене и рассказал о случившемся. На поиски перевернувшихся рыбаков направили буксир Морской спасательной службы и вертолет Ми-8.

В мае в районе Красногорска на Москве-реке перевернулся катер с детьми. Из воды вытащили 12 человек, семь из них оказались несовершеннолетними. Некоторые пассажиры катера не умели плавать, но не утонули благодаря спасательным жилетам.

По словам очевидцев, капитан арендованного катера был пьян. Его задержали до прибытия полицейских. На судне произошла драка. Свидетели добавили, что всех пострадавших при инциденте забрали экстренные службы, а катер отбуксировали к берегу.

Ранее люди выпали из лодки на реке в Кузбассе.

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