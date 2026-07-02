Жителей Подмосковья наградят за полувековой юбилей свадьбы

Жителям Подмосковья выплатят по 5000 рублей к 50-летнему юбилею свадьбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что 5000 рублей положено тем, кто прожил в браке 50 лет, далее выплата увеличивается с каждой новой круглой датой. Так, супруги, прожившие в браке 55 лет, смогут получить 6000 рублей, за 60 лет брака положено 7000 рублей, за 65 лет — 8000 рублей и так далее.

В пресс-службе министерства уточнили, что этой мерой поддержки уже воспользовались 5503 подмосковные семьи.

В августе прошлого года управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев говорил, что в российских законах не предусмотрено, что длительность брачного союза может являться основанием для назначения дополнительных государственных выплат. По этой причине утверждение инициативы депутатов о выплатах к юбилею брака потребует расширения действующих правовых оснований либо введения отдельного регулирования на федеральном уровне.

Так он прокомментировал идею председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова закрепить на федеральном уровне выплаты парам, которые состоят в браке не менее 30 лет.

Ранее в Госдуме рассказали о главных мерах поддержки российских семей.