Юрист объяснила, когда работодатель обязан оплачивать обед

РИА Новости: обед на производстве, где нельзя прервать работу, оплачивается
true
true
true
close
Skarynka Alena/Shutterstock/FOTODOM

Рабочим на производствах, где невозможно остановить процесс, обеденный перерыв засчитывают в рабочее время и оплачивают работодателем. Об этом РИА Новости сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

По ее словам, речь идет о непрерывных линиях и службах, где требуется постоянное присутствие сотрудника. В таких случаях прием пищи фактически происходит на рабочем месте, а условие о включении обеда в оплачиваемую смену должно быть закреплено в локальных документах организации или коллективном договоре.

Голубева также указала, что требования Трудового кодекса об обязательном выделении перерыва на отдых и питание не распространяются на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и фрилансеров. Они самостоятельно устанавливают режим работы и отдыха, поскольку у них нет работодателя, который фиксировал бы начало и окончание рабочего дня.

Эксперт отметила, что при такой занятости ответственность за соблюдение баланса между работой и паузами полностью лежит на самом исполнителе.

Ранее россиянам напомнили, кто должен платить повышенный подоходный налог.

