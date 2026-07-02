В США арестовали удерживавших 16 детей в ужасных условиях

В американском штате Огайо арестовали четырех взрослых, которые удерживали дома 16 детей в опасных для их жизни условиях. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на местные правоохранительные органы.

По его информации, бюро расследований штата и местный шериф 30 июня осуществили обыск в доме в маленькой деревне Хэмден, где обнаружили детей в возрасте от 1,5 года до 18 лет в «ужасных условиях». Состояние нескольких несовершеннолетних было тяжелым, а двоих из-за полученных травм экстренно доставили по воздуху в травматологические центры.

Как заявил прокурор округа Винтон Уильям Арчер, слова которого приводит агентство, задержанных обвиняют в нанесении физического вреда детям. В настоящее время продолжается расследование случившегося, уточняет AP.

До этого сообщалось, что экс-мэр города в штате Аляска и «родитель года» обвиняется в насилии над детьми. 48-летнему Улрику Улроану предъявили 47 уголовных обвинений, включая изнасилование первой степени, сексуальное насилие над несовершеннолетними, непристойные действия и спаивание алкоголем лиц младше 21 года.

Ранее в США родители удерживали детей в ошейниках в бункере и заставляли спать с педофилами за деньги.