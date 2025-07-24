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Родители удерживали детей в ошейниках в бункере и заставляли спать с педофилами за деньги

В США накрыли бункер, где детей три года заставляли заниматься проституцией
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В американском штате Алабама полицейские накрыли бункер, в котором в течение трех лет держали детей. Об этом сообщает The New York Post.

Всего в помещении содержали минимум десять детей в возрасте от двух до 15 лет, родители некоторых из них и подвергали их насилию. Взрослые удерживали детей в бункере, надевали на них электрошоковые ошейники для животных.

Причиной жестокого поведения была сексуальная эксплуатация. По данным следователей, они добавляли пострадавшим в напитки белый порошок, после которого приводили клиентов, готовых платить за изнасилование ребенка. В процессе пострадавших привязывали к предметам.

Всего в рамках дела арестовали семь человек, среди них – родители запертых детей. Предположительно, остальные попали в бункер после того, как их приобрели.

На данный момент проводится расследование, в рамках которого специалисты установят точное количество пострадавших. Фигурантов будут судить в августе. Детям оказывают психологическую помощь.

Ранее мать продала 12-летнюю дочь на ночь мужчине за наличные деньги и наркотики.

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