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В США экс-мэр и «родитель года» обвиняется в насилии над детьми

Экс-мэр города на Аляске и «родитель года» обвиняется в насилии над детьми
Shutterstock/FOTODOM

Экс-мэр города в штате Аляска и «родитель года» обвиняется в насилии над детьми, пишет The Guardian.

Как пишут СМИ, 48-летнему Улрику Улроану предъявили 47 уголовных обвинений, включая изнасилование первой степени, сексуальное насилие над несовершеннолетними, непристойные действия и спаивание алкоголем лиц младше 21 года.

Расследование началось в январе 2026 года после сообщения о предполагаемом насилии над 17-летней девушкой, которое, по версии следствия, произошло в 2010 году. В ходе проверки появились новые заявления, и следователи считают, что преступления могли совершаться с 2009 по 2025 год в нескольких населенных пунктах Аляски.

Сообщается, что Улроан был мэром Чевака, работал школьным учителем, тренировал женскую школьную баскетбольную команду, был сертифицированным приемным родителем и пилотом региональной авиакомпании. В 2019 году он вместе с супругой получил награду «родители года» от Федерации коренных народов Аляски.

Ранее учительница начальной школы уволена за сокрытие романа с осужденным педофилом.

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