Мединский ответил критикам его учебника по истории

Критики единого учебника по истории ставят в вину авторам не фактологические ошибки, а «эмоциональное впечатление избыточных побед». Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, его слова приводит РИА Новости.

«Да, приходится сталкиваться и с критикой. Если проанализировать ролики, где ругают учебники, увидите, что нам не ставят в вину фактологические ошибки», — отметил он.

По словам Мединского, 99% комментариев сводятся к тому, что «создается впечатление об избыточности побед».

«У нас что, в истории нет поводов для гордости? Не мы ли побеждали Орду, Карла XII, Наполеона и Гитлера? Не мы ли построили первую в мире АЭС и совершили прыжок в космос? Это избыточные достижения и гордиться тут нечем?», - задался вопросами автор учебника.

Мединский задал вопрос критикам, хотят ли они, чтобы государственный учебник «создавал эмоциональное ощущение пораженчества и презрения к своей стране?».

«Не дождетесь!» — заключил он.

До этого помощник президента России Владимир Мединский рассказал, чем может гордиться молодежь «здесь и сейчас».

Ранее Мединского позабавил приговор суда на Украине.

 
