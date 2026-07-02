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Общество

СМИ: кланы влиятельнейших воров в законе не смогли помириться в Греции

Прайм Крайм: криминальный клан Ониани — Джангвеладзе не договорились с Лашей
Андрей Стенин/РИА «Новости»

Новая попытка клана ОнианиДжангвеладзе договориться с противником в лице клана Лаши Шушанашвили (Лаша) завершилась неудачей. Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм».

По его информации, в преддверии дня летнего солнцестояния главари клана, Тариэл и Мераб, прибыли в Грецию для встречи с Лашей, однако она не состоялась. Сходка должна была пройти в Салониках, где находится Шушанашвили.

«Он ее проигнорировал. Ни в назначенный час, ни через неделю, в течение которой съехавшиеся воры оставались в неведении, Шушанашвили-старший не появился и не вышел на связь», — говорится в сообщении.

Ониани и Джангвеладзе — главари Кутаисского воровского клана — одни из самых влиятельных криминальных авторитетов постсоветского пространства. Его лидерами являются воры в законе Тариэл Ониани (Таро) и Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский). На протяжении десятилетий эта группировка вела войну с кланом Аслана Усояна (Деда Хасана) и Лаши Шушанашвили.

Ранее стали известны подробности о тайном воре в законе Лехе Московском.

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