МВД потребовало заочно арестовать одного из самых авторитетных воров в законе

Полиция столицы попросила Тверской суд Москвы заочно арестовать на два месяца одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе 64-летнего Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Против 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ).

Джангвеладзе с 1985 года имеет негласный статус авторитета в криминальных кругах на территории России. Он был неоднократно судим и сейчас скрывается за границей. Первую судимость Мераб получил в 19 лет по обвинению в грабеже.

В марте 2025 года в Тбилиси стреляли в 60-летнего Левана Джангвеладзе — брата Мераба Сухумского и друга лидера Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Игоря Жирноклеева. Инцидент произошел на улице Чавчавадзе. Преступник поджидал Левана неподалеку от ресторана, а после расправы скрылся с места происшествия.

Известно, что Леван принимал участие в криминальных войнах своего брата и вел его дела, в том числе бизнес. Его имя связывали с ликвидацией таких криминальных авторитетов, как Япончик и Дед Хасан.

