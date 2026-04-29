Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

МВД потребовало заочно арестовать одного из самых авторитетных воров в законе

МВД попросило московский суд заочно арестовать вора в законе Мераба Сухумского
Global Look Press

Полиция столицы попросила Тверской суд Москвы заочно арестовать на два месяца одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе 64-летнего Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Против 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ).

Джангвеладзе с 1985 года имеет негласный статус авторитета в криминальных кругах на территории России. Он был неоднократно судим и сейчас скрывается за границей. Первую судимость Мераб получил в 19 лет по обвинению в грабеже.

В марте 2025 года в Тбилиси стреляли в 60-летнего Левана Джангвеладзе — брата Мераба Сухумского и друга лидера Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Игоря Жирноклеева. Инцидент произошел на улице Чавчавадзе. Преступник поджидал Левана неподалеку от ресторана, а после расправы скрылся с места происшествия.

Известно, что Леван принимал участие в криминальных войнах своего брата и вел его дела, в том числе бизнес. Его имя связывали с ликвидацией таких криминальных авторитетов, как Япончик и Дед Хасан.

Ранее российские силовики задержали лидера этнической ОПГ.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!