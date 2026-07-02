У берегов Мексики задержали лодку с 1,2 тонны кокаина

У берегов мексиканского штата Чьяпас Военно-морские силы (ВМС) Мексики задержали лодку, на борту которой находилось 1,2 тонны кокаина. Об этом в социальной сети X сообщает кабинет безопасности страны.

По его информации, военные моряки также задержали восемь человек. Благодаря этой операции удалось предотвратить попадание в незаконный оборот около 2,4 млн доз этого наркотика.

Как отметили в ведомстве, что за время работы действующей администрации президента Мексики Клаудии Шейнбаум во время морских операций было изъято порядка 74 тонн кокаина.

29 июня в Службе внешней разведки России рассказали, что порты Одесской области Украины становятся основной перевалочной базой мексиканских наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию. В ведомстве заявили, Украина рассматривается наркокартелями Мексики как безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля.

Ранее российские таможенники обнаружили кокаин на 12 млрд рублей в контейнерах с бананами.