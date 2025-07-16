Российские таможенники обнаружили кокаин на 12 млрд рублей в контейнерах с бананами

В контейнерах с бананами при ввозе в Россию нашли кокаин на 12 млрд рублей

Таможенники обнаружили крупную партию кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию. Об этом сообщает ФТС России.

Инцидент произошел при досмотре контейнеров с бананами при ввозе груза в Россию. Совместная операция таможенников и ФСБ позволила обнаружить 820 килограммов запрещенных веществ, спрятанных в кустарно изготовленной полости под полом контейнера. Наркотики были упакованы в брикеты. Экспертиза подтвердила, что содержимое является кокаином.

Рыночная стоимость изъятых наркотиков оценивается в 12 млрд рублей. По данным следствия, поставку планировала организовать южноамериканская преступная группировка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ — контрабанда наркотиков в особо крупном размере, максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее в Петербурге сожгли полтонны кокаина.