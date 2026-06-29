Порты Одесской области становятся основной перевалочной базой мексиканских наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

Как отметили в ведомстве, Украина рассматривается наркокартелями Мексики как безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля.

«Погрязший в коррупции режим [президента Украины Владимира] Зеленского стремится получить дополнительный доход, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы», – говорится в сообщении.

В СВР также отметили, что Киев рассчитывает на помощь латиноамериканских наркокартелей в привлечении для участия в боевых действиях на территории Украины новых наемников.

До этого замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский сообщил, что конфликт на Украине используется боевиками латиноамериканских наркокартелей как полигон для совершенствования навыков управления беспилотниками.

Ранее Фицо отреагировал на слухи о наркозависимости Зеленского.