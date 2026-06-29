Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

СВР назвала основные перевалочные пункты наркокартелей Мексики

СВР: порты Одессккой области стали перевалочной базой наркотиков в Европу
svr.gov.ru

Порты Одесской области становятся основной перевалочной базой мексиканских наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

Как отметили в ведомстве, Украина рассматривается наркокартелями Мексики как безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля.

«Погрязший в коррупции режим [президента Украины Владимира] Зеленского стремится получить дополнительный доход, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы», – говорится в сообщении.

В СВР также отметили, что Киев рассчитывает на помощь латиноамериканских наркокартелей в привлечении для участия в боевых действиях на территории Украины новых наемников.

До этого замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский сообщил, что конфликт на Украине используется боевиками латиноамериканских наркокартелей как полигон для совершенствования навыков управления беспилотниками.

Ранее Фицо отреагировал на слухи о наркозависимости Зеленского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!