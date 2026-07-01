Стало известно о состоянии трехлетнего мальчика, которого мужчина бросил крокодилам

Mirror: мальчику, брошенному к крокодилам в британском зоопарке, лучше

В Великобритании трехлетний мальчик, который несколько недель назад попал в вольер с крокодилами, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, во время инцидента на помощь ребенку пришла супруга владельца зоопарка. Она сама забралась в вольер, чтобы помочь ребенку, но к этому моменту минимум один хищник успел искусать пострадавшего.

В местном медучреждении ребенок пережил несколько операций, его состояние удалось стабилизировать. Однако, по словам родителей, полное выздоровление может занять годы.Сейчас мать и отец постоянно находятся в больнице, рядом с сыном.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего мужчину из Норфолка, который сбросил ребенка к крокодилам. Его арестовали, но, так как он был «не в состоянии давать показания», его отпустили под залог.

Инцидент произошел в зоопарке Johnsons of Old Hurst. Один из посетителей схватил трехлетнего ребенка и бросил в вольер к хищникам.Известно, что они не были знакомы.

Ранее сообщалось о нападении домашнего питбуля на трехлетнего ребенка в Рязани