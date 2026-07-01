Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Стало известно о состоянии трехлетнего мальчика, которого мужчина бросил крокодилам

Mirror: мальчику, брошенному к крокодилам в британском зоопарке, лучше
Евгений Биятов/РИА Новости

В Великобритании трехлетний мальчик, который несколько недель назад попал в вольер с крокодилами, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, во время инцидента на помощь ребенку пришла супруга владельца зоопарка. Она сама забралась в вольер, чтобы помочь ребенку, но к этому моменту минимум один хищник успел искусать пострадавшего.

В местном медучреждении ребенок пережил несколько операций, его состояние удалось стабилизировать. Однако, по словам родителей, полное выздоровление может занять годы.Сейчас мать и отец постоянно находятся в больнице, рядом с сыном.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего мужчину из Норфолка, который сбросил ребенка к крокодилам. Его арестовали, но, так как он был «не в состоянии давать показания», его отпустили под залог.

Инцидент произошел в зоопарке Johnsons of Old Hurst. Один из посетителей схватил трехлетнего ребенка и бросил в вольер к хищникам.Известно, что они не были знакомы.

Ранее сообщалось о нападении домашнего питбуля на трехлетнего ребенка в Рязани

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!