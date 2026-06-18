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Общество

Мужчина бросил трехлетнего мальчика в вольер к крокодилам

В Великобритании мужчину задержали после того, как он кинул ребенка к крокодилам
Roberto Dani/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании ребенок серьезно пострадал в небольшом частном зоопарке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на ферме в зоопарке Johnsons of Old Hurst, в графстве Кембриджшир. 30-летний мужчина сбросил ребенка в вольер с крокодилом. Мальчику понадобилась помощь медиков, его госпитализировали в больницу Адденбрук.

«Его состояние критическое, но стабильное», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали. Выяснилось, он живет в соседнем графстве Норфолк. По какой причине он проявил агрессию к несовершеннолетнему, неизвестно. Как полагают полицейские, мальчик с задержанным знаком не был.

Полицейские и другие специалисты оказывают помощь семье мальчика.

Известно, что накануне зоопарк отмечал День крокодила. Само заведение было открыто в 2019-м году. Помимо крокодилов, внутри размещены игуаны, черепахи и тропические рыбы. Специалисты поддерживают условия, схожие с естественной средой обитания рептилий.

Ранее в африканской стране боевики расправились с семьей и бросили их хищникам.

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